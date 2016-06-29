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إكرامي يتحدث لأول مرة بعد خطأ أسيك الفادح ' مرفوع الرأس دائما '

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إكرامي يتحدث لأول مرة بعد خطأ أسيك الفادح ' مرفوع الرأس دائما ' إكرامي يتحدث لأول مرة بعد خطأ أسيك الفادح ' مرفوع الرأس دائما '

تحدث شريف إكرامي حارس الأهلي لأول مرة بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة أسيك والذي تسبب في خسارة الفريق يوم الثلاثاء.

فقد سقط الأهلي على ملعبه أمام أسيك بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وعقد موقفه في المسابقة(التفاصيل).

وقال إكرامي في تغريدتين كتبهما عبر حسابه الشخصي على تويتر قال فيهما: "أعتذر عن خطئي في الهدف الثاني لأن التهرب من المسؤولية والاختفاء ليس من طباعي، أقدر حزن الجماهير لكن مازال الأمل قائماً في التأهل إن شاء الله".

"الاعتذارعند الخطأ وتحمل المسؤولية في الشدائد من شيم الكبار وأن امشي دائماً مرفوع الرأس مهما زادت الانتقادات، هكذا تعلمنا في النادي الاهلي".

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