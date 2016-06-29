راشد النعيمي: للإمارات بصمات إنسانية في كافة أصقاع الأرض

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأن دولة الإمارات لها بصمات إنسانية في كافة أصقاع الأرض وتقدم الخدمات الإنسانية لأغلبية شعوب العالم، وهي سباقة في الوقوف إلى جانب الدول التي تتعرض للكوارث والحروب، منوها بأن مشاريعها الإنسانية داخل الإمارات وخارجها ماثلة للعيان .

وهي لن تقتصر على بلد معين بل تشمل كافة الشعوب المنكوبة بالحروب والأزمات السياسية والكوارث الطبيعية وأشكال الأزمات بأنواعها، مشيرا إلى أن العمل الإنساني والخيري في الإمارات نابع من تعاليم ديننا الحنيف وما توارثناه كجزء من التراث والتقاليد والأخلاق التي تربينا عليها في وطننا الغالي.

وقال رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بأن العمل الخيري والإنساني موثق بأحرف من نور في ملفات وطننا المشرق بالحب والإنسانية للعالم أجمع، مشيرا إلى أن العمل الإنساني في الإمارات أصبح أسلوب حياة ويمثل قيمة إنسانية نبيلة وسلوكا حضاريا تؤمن به القيادة والشعب معاً في منظومة وطنية إنسانية موحدة، منوها بأن الإمارات تناقلت هذا النهج الإنساني جيلا بعد جيل وكان وما زال مثلها الأعلى في ذلك القائد المؤسس لدولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي حث على البذل والعطاء ولعب دورا مهما وإيجابيا في تطوير المجتمعات وتنميتها.

وبين أن الدولة بقيت على نهج الخير بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات جميعا.

من جهته أكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بأن العمل الإنساني يعتبر رسالة للعالم تحمل في طياتها قيم العطاء الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الزعيم التاريخي الذي امتدت أياديه الخيرة البيضاء بالخير والمحبة والعطاء للعالم كحمامة للسلام ترسي معاني المحبة والدفء الإنساني لشعوب العالم لتتجاوز حدود الجغرافيا بمعانيها الضيقة إلى آفاق عالمية.