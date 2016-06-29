وزارة الصحة تؤكد سلامة دواء نيوروفين

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعميم رسمي وجود أي مخاطر محتملة لدواء نيوروفين المرخص في الدولة لتسكين الآلام، وأكدت مأمونيته وخلوه من أي تحذيرات طبية.

وصرّح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، أن ما يتم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن الصنف الدوائي نيوروفين المصنع من شركة ريكيت بنكيزر غير صحيح من الجانب العلمي، ولم يصدر أي تحذير وإخطار عالمي بهذا الخصوص من هيئة الدواء والغذاء الأميركية والهيئة الأوروبية للدواء، والهيئة الأسترالية للدواء.

وأشار الدكتور الأميري إلى أن الوزارة تلقت خطاباً رسمياً من الشركة البريطانية المصنعة والمسوقة لدواء نيوروفين، تؤكد أن سحب بعض أصناف هذا الدواء في أستراليا كان مستنداً إلى قرار وكالة حماية المستهلك وليس صادراً من أي سلطة صحية مما يؤكد مأمونية وسلامة الصنف الدوائي المذكور.

وأكد أن منتجات نيوروفين في الإمارات لا ينطبق عليها قرار المحكمة الأسترالية لأن تعدد الأسماء التجارية لنفس التركيبة الدوائية لاستخدامات متعددة وأسعار مختلفة غير مسموح به بموجب اللوائح التنظيمية في الدولة ولأنه صنف دوائي يصرف بدون وصفة طبية..

بينما تتيح القوانين في أستراليا والمملكة المتحدة لمصانع الأدوية ذلك، مما يسبب نوعاً من التضليل للمستهلك في هذه الدول، وعليه طلبت هيئة حماية المستهلك في أستراليا بسحب المنتج البريطاني من السوق الأسترالي والإبقاء على نفس الدواء من شركات أسترالية على عبوة واحدة للمنتج.

ولذلك لا ينطبق ما حدث في أستراليا على الإمارات. وشدد على أن الأدوية المرخصة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع تخضع إلى فحص صارم وتقييم علمي كامل لمحتويات وأثر المادة الدوائية الفعالة المدونة على العبوة الدوائية لضمان عدم وجود أي ادعاء غير مثبت علمياً.وحثَّ الأميري أفراد المجتمع على عدم الانسياق الانفعالي وراء الأخبار المضللة التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الأصناف الدوائية دون التحقق من وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر قنوات الاتصال المعروفة.