أسامة عرابي: مباراة الإسماعيلي السبب في الهزيمة أمام أسيك‎

أكد المدرب العام للأهلي أسامة عرابي أن الضغط الشديد الذي تعرض له اللاعبين في مباراة الإسماعيلي السابقة بالدوري المصري، كان له تأثير سلبي في مباراة أسيك.

وخسر الأهلي أمام أسيك الإيفواري بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وأدلى عرابي بتصريحات تليفزيونية عقب المباراة قائلا: "كنا الأقرب للفوز لكن الأخطاء الفردية تسببت في الخسارة".

وأضاف: "غياب بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق أثر بالسلب على الأداء مثل رمضان صبحي وعبد الله السعيد وإيفونا".

واستكمل: "حتى الآن لم نودع البطولة يتبقى 4 مباريات إذا فزنا بهم سنحصد 12 نقطة ونتأهل لنصف النهائي".

وبهذه الخسارة يكون الأهلي خسر أول مباراتين له بدور المجموعات بعدما خسر في المباراة السابقة أمام زيسكو بطل زامبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.