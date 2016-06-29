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لاجئ سوري فى ألمانيا يجد 166 ألف دولار فى دولاب ويعيدها للسلطات

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لاجئ سوري فى ألمانيا يجد 166 ألف دولار فى دولاب ويعيدها للسلطات لاجئ سوري فى ألمانيا يجد 166 ألف دولار فى دولاب ويعيدها للسلطات
أفادت الشرطة فى مدينة مندن الألمانية بأن رجلا (25 عاما) وصل البلاد العام الماضى كلاجئ، هو "بطل اليوم"، حيث أعاد للسلطات نحو 150 ألف يورو (166.095 دولار).

واكتشف الرجل، وهو لاجئ من سوريا، المبلغ فى دولاب قديم منحته إياه منظمة خيرية.

وقالت شرطة مندن أمس الثلاثاء إنه وجد نحو 50 ألف يورو نقدا وصناديق مدخرات تحوى أكثر من 100 ألف يورو مخبأة تحت لوحة بينما كان يعيد تركيب الدولاب.

وأضافت الشرطة فى بيان أنه بالرغم من أن مبالغ مالية صغيرة تعاد بانتظام إلى السلطات فإن إعادة مثل "هذا المبلغ الكبير تعد استثناء". وصل الرجل إلى ألمانيا فى أكتوبر الماضى كلاجئ.
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