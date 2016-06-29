بيونسيه ترتدي الشراشيب في إطلالة استعراضية رائعة

سحرت النجمة بيونسيه، أو Queen Bey كما يسميها معجبوها حول العالم، متابعي حفل BET Awards في لوس أنجلوس ليلة البارحة، حيث افتتحت الحفل بإحدى أغاني المبدع الراحل برينس، وتألقت خلاله بإطلالة استعراضية رائعة.

وارتدت النجمة بدلة ضيقة من تصميم جوليان مكدونالد Julien Macdonald باللون الأسود مع نقشات رائعة، وتزيَّنت بشراشيب طويلة امتدت على طول الأكمام لتضفي طابعاً درامياً على إطلالتها التي اكتملت مع الضفائر الأنيقة دون أي إضافات.

وعلى الرغم من أن اختيار بيونسيه للشراشيب كان جريئاً ودرامياً نوعاً ما إلا أنه كان خياراً مثالياً لإطلالتها على المسرح.

شاهدي إطلالتها في الصور أعلاه وشاركينا برأيك.