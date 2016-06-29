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اجتماع طارئ بين محمود طاهر ومارتن يول

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اجتماع طارئ بين محمود طاهر ومارتن يول اجتماع طارئ بين محمود طاهر ومارتن يول

يعقد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي يوم الأربعاء اجتماعا طارئا مع مارتن يول المدير الفني للأهلي لبحث أسباب الهزيمة أمام أسيك أبيدجان.

وكان الأهلي قد سقط يوم الثلاثاء أمام أسيك الإيفواري بهدفين لهدف في ملعب برج العرب في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية للأهلي على التوالي في دوري الأبطال ليحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى بدون أي نقاط.

وسوف يحضر الاجتماع كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومدير قطاع الكرة عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" لبحث أسباب الهزيمتين المتتاليتين في دوري الأبطال.

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