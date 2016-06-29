تقرير في الجول – 7 ملامح في خسارة الأهلي الصادمة أمام أسيك

بأخطاء فردية وفنية خسر الأهلي مباراة الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري بهدفين مقابل هدف.

الخسارة هي الثانية على التوالي للأهلي في دوري الأبطال، وجعلت موقف الأهلي متأزما وصعبا في التأهل لنصف النهائي.

وخلال المباراة أخطأ العديد من لاعبي الأهلي وكذلك كانت هناك قرارت غريبة من المدير الفني مارتن يول ساهمت في خسارة الأهلي لهذه المباراة.

ويستعرض FilGoal.com أبرز الملامح الفنية.

عدم مساعدة أنطوي

اضطر جون أنطوي النزول كثيرا لمنطقة وسط الملعب من أجل استلام الكرة وبناء الهجمات بنفسه بسبب عدم وصول الكرة له من لاعبي الأهلي في ظل عدم وجود عبد الله السعيد أو صالح جمعة أو رمضان صبحي، وبعدما كان يستلم أنتوي الكرة لا يجد من يمرر له على أطراف الملعب، الظهيرين دائما متأخرين لذلك كان أنتوي يتقدم بالكرة وحيدا ويفقدها بمجرد الضغط عليه من دفاع أسيك.

تمريرات غالي المفقودة

في معظم أوقات المباراة كان حسام غالي يفقد الكرة بسهولة سواء بالضغط عليه أو بالتمريرات الخاطئة التي تكررت منه أكثر من مرة أغلبها كانت في مرحلة تحضير الهجمة والفريق بالكامل يخرج للهجوم، وفجأة يفقد غالي الكرة في وسط الملعب ويذهب لاعبو أسيك في هجمات مرتدة على المرمى كادت تسفر عن أكثر من هدف في الأهلي.

تغيير عاشور

بين شوطي المباراة قرر مارتن يول إخراج حسام عاشور والدفع بالمهاجم عمرو جمال، ما تسبب في فقد الأهلي سيطرته على وسط الملعب بعدما عاد مؤمن زكريا ليحل مكان عاشور في وسط الملعب بجانب غالي وأحمد حمدي.

مؤمن زكريا لا يجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع على الدائرة مثل عاشور وغالي وخطورته تكون في المناطق الهجومية على أطراف الملعب وإذا كان يرغب يول في الدفع بلاعب وسط مدافع بدلا من عاشور، عمرو السولية كان الأجهز حيث شارك في المباراة السابقة أمام الإسماعيلي في الدوري كاملة وقدم مستوى جيد.

البطء في التحضير

لك أن تتخيل أن الأهلي في الشوط الأول استغرق 50 ثانية للخروج بالكرة من أمام منطقة الجزاء والوصول لمرمى أسيك، 50 ثانية من التمرير بعرض وطول الملعب دون وجود اختراق أو تسديدة على المرمى أو عرضية.

شاهد تحضير الأهلي لهجمته

عدم الضغط = هدفين

في هدفي أسيك لم يضغط حسين السيد على لاعبي الخصم بالشكل المطلوب، ورغم أن حسين السيد في لقطة الهدف الأول كان يتواجد في مركز الظهير الأيمن للتغطية خلف أحمد فتحي الذي كان ينفذ الضربة الركنية إلا أنه وقف أمام لاعب أسيك دون ضغط عليه حتى مرر اللاعب الكرة لزميله الذي سدد بقوة وسجل الهدف.

أما في الشوط الثاني انتظر حسين السيد دون الضغط على اللاعب الذي أرسل العرضية التي سجل منها أسيك الهدف الثاني، وبعد ذلك استمر واقفا في مكانه دون الخروج وتسبب هذا في تغطيته للتسلل وجعل الهدف صحيحا.

مشاركة أحمد حمدي

هل تعلم أن أخر مباراة شارك فيها اللاعب الشاب أحمد حمدي في الدوري مع الأهلي؟ كانت يوم 23 يناير الماضي أمام الاتحاد السكندري وشارك فيها بديلا، أي أنه لا يشارك مع الأهلي منذ أكثر من 5 شهور كاملة وفجأة قرر يول إشراك أحمد حمدي في مباراة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يحتاج الأهلي الفوز فيها لتعويض الخسارة في المبارات التي سبقتها حتى تعود للمنافسة على التأهل لنصف نهائي البطولة.

أخطاء إكرامي

عندما يكون الفريق متعادلا ويتبقى من وقت المباراة أقل من 10 دقائق يحتاج الفريق لتركيز جميع لاعبيه المدافعين والمهاجمين والحارس من أجل تحقيق الفوز وفجأة تتلقى هدفا مباغتا بخطأ صريح لحارس المرمى وهذا ما تسبب فيه شريف إكرامي الذي تساهل مع الإمساك بالكرة في لقطة الهدف.