تقرير في الجول - ماذا يفعل الأهلي لكي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال ' حسبة برما '

وضع الأهلي نفسه في موقف صعب للغاية بمجموعته بدوري أبطال إفريقيا بعد تلقيه الهزيمة في أول مباراتين بمرحلة المجموعات.

فقد سقط الأهلي على ملعبه أمام أسيك بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بعد الخسارة من زيسكو الزامبي 3-2 (التفاصيل).

موقف الأهلي أصبح معقد للغاية، ولكن ما قد يخدمه هو خسارة أسيك من الوداد المغربي في الجولة الأولى.

فالفريق المغربي يلتقي يوم الأربعاء بين جماهيره مع زيسكو الزامبي وكل منهما يمتلك ثلاث نقاط، فوز أحدهما على الأخر سيبعده عن الأهلي متذيل المجموعة بفارق ست نقاط، أما التعادل سيرفع الفارق بينهما مع الشياطين الحمر إلى أربع نقاط.

ويستعرض FilGoal.com فرص الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي.

أولا: الفوز في 4 مباريات بلا أي تعادل أو هزيمة

- الأهلي يتبقى له 4 مواجهات وهي ضد الوداد المغربي في مصر ثم في المغرب، قبل استضافة زيسكو والخروج لملاقاة أسيك في أبيدجان بالجولة الأخيرة.

- إذا كان الأهلي يرغب في التأهل لنصف النهائي من المركز الأول أو الثاني فعليه الانتصار في المباريات الأربعة المقبلة والتي تساوي 12 نقطة.

- فوز الأهلي في المباريات الأربعة (بينهما مباراتين ضد الوداد) سيجعل الفريق المغربي يصل إلى 12 نقطة لو فاز في كل مبارياته ماعدا مباراتي الأهلي، وقتها سيتفوق الأحمر بسبب المواجهات المباشرة.

- أسيك أيضا لو فاز بكل مبارياته باستثناء مباراة الأهلي الأخيرة سيصل لـ12 نقطة، ولذلك يحتاج الأهلي للفوز بنتيجة أفضل من 3-2 لكي يتفوق على أسيك في صراع بطاقات التأهل.

- بالنسبة لزيسكو فالأهلي بحاجة لأن تلعب أقدام الآخرين معه ليتفوق على الفريق الزامبي، فزيسكو لديه فرصة الوصول لـ15 نقطة لو فاز بكل مبارياته المقبلة باستثناء لقاء الأهلي في مصر.

ثانيا: الفوز في 3 مباريات أو التعادل في مباراة

- في حالة الفوز بثلاث مباريات فأن الأهلي بحاجة لأن يتعادل مع الوداد فقط، وليس زيسكو أو أسيك اللذان نجحا في الفوز عليه من قبل، لأن التعادل مع أي منهم سيجعله يتفوق على الأهلي في المواجهات المباشرة.

- لو تعادل الأهلي مع الوداد في المغرب، فعليه انتظار أن تلعب معه أقدام الآخرين ضد الفريق المغربي، لأنه سيتفوق على الأهلي لو انتصر بكل مبارياته المتبقية.

ثالثا: الفوز في 3 مباريات والخسارة في مباراة

- الفوز بثلاث مباريات فقط يجعل فرصة الأهلي صعبة إلا إذا انتهت باقي مباريات المجموعة التي لا يكن الأهلي فيها طرفا بالتعادل، أو أن تهزم باقي الفرق بعضها البعض حتى تصب النتائج في مصلحة المارد الحمر.

شارك برأيك في التعليقات.. هل ينجح الأهلي في التأهل لنصف النهائي بعد الهزيمتين؟