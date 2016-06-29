سفارة السعودية بأنقرة تدين تفجيرات "مطار أتاتورك" وتطمئن على مواطنيها

أكدت المملكة العربية السعودية ، انها باشرت حادث الانفجار الذى وقع فى مطار أتاتورك بإسطنبول، وارسلت على الفور فريق طوارئ من موظفيها للمطار، للاطمئنان على أوضاع المواطنين السعوديين.

وجاء فى البيان الصادر عن السفارة السعودية فى العاصمة التركية، أنقرة: "تود السفارة السعودية فى أنقرة الإيضاح أنه نظرا للانفجارات الإرهابية الجبانة التى وقعت هذا المساء فى مطار أتاتورك بإسطنبول، فقد قامت القنصلية العامة للمملكة فى اسطنبول بمباشرة الحادث فور وقوعه".

وأضاف البيان "إرسال فريق طوارئ من موظفيها للمطار، للاطمئنان على أوضاع المواطنين السعوديين بالتنسيق مع مكتب الخطوط السعودية فى مطار اسطنبول والسلطات التركية المختصة".

وأشار البيان إلى أن السعودية "تعمل على مباشرة الحالات الطارئة، إن وجدت، لا سمح الله، وستتابع السفارة والقنصلية هذا الحادث الأثيم وإحاطة الرأى العام بالمستجدات فى حينه".



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