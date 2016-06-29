ضبط 8 سائقين بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات فى كمين بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان، من ضبط 640 مخالفة مرورية متنوعة، بإجمالى مبالغ محصلة 19350 جنيها، وذلك خلال الحملة الموسعة التى قامت بتنفيذها إدارة مرور أسوان بدائرة مركز أسوان، والتى استهدفت ضبط المخالفات المرورية، والتحليل العشوائى للسائقين تحت تأثير المخدرات.

تضمنت الجهود فحص 50 سائق سيارة بنقطة كمين أبو الريش، وقد أسفر الفحص عن ضبط 8 حالات إيجابية لتعاطى المخدرات، كما تم ضبط 20 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبدون تراخيص، وتم تحرير 31 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، وتضمنت الجهود أيضا التصالح الفورى فى 67 مخالفة بإجمالى مبالغ محصلة 8950 جنيها، وتحرير 260 مخالفة غرامة ونش بإجمالى مبالغ محصلة 10400 جنيه .وأسفرت الجهود عن تحرير 195 مخالفة متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابة المختصة التحقيق .

فى سياق متصل، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة ثان أسوان، أمس من القبض على عاطل، وبحيازته سلاح نارى وطلقات وكمية من الأقراص المخدرة، وذلك خلال حملة تفتيشية بدائرة القسم، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة المختصة .

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان، يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسوان، عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهم " محمد . ع " - 28 سنة عاطل - والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة سيارة، وبحيازته فرد خرطوش عيار 12 مللى و 3 طلقات من نفس عيار السلاح النارى المضبوط و 370 قرص لعقار التامول المخدر .

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع، تحرر المحضر رقم 2096 لسنة 2016 م مخدرات إدارى قسم ثان أسوان، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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