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ننشر أول فيديو للحظة تفجير أحد الإرهابيين نفسه فى مطار أتاتورك

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ننشر أول فيديو للحظة تفجير أحد الإرهابيين نفسه فى مطار أتاتورك ننشر أول فيديو للحظة تفجير أحد الإرهابيين نفسه فى مطار أتاتورك
عرضت فضائية سكاى نيوز الاخبارية، منذ قليل ، مقطع يوضح لحظة اقتحام أحد الإرهابيين لمطار أتاتورك واشتباكه بالاسلحة النارية مع أمن المطار "اتاتورك"،وبعدها يقوم بتفجير نفسه، بعد إصابته من حرس المطار.

وقال وزير العدل التركي، إن 28 أشخاص قتلوا في هجوم على مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول مساء اليوم الثلاثاء.
>وكان انفجارات ضخمة وقعت مساء اليوم الثلاثاء، فى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول ترتب عليها إصابة العديد من المتواجدين فى المطار، وبحسب الشرطة التركية فإن عدد المصابين تجاوز الـ 40 شخصًا. وكانت النائبة العامة الأميركية، أعلنت أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة إلى تركيا عقب التفجيرين في مطار أتاتورك


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