وائل جمعة مهاجما يول: ليس له تأثير.. يعتمد على مهارات فردية وأشرك ' منتهين '

"مارتن يول ليس له أي تأثير أو بصمة أو سيطرة على اللاعبين" هكذا بدأ وائل جمعة نجم الأهلي ومدير الكرة السابق تعليقه على خسارة فريقه أمام أسيك ميموزا 2-1 في برج العرب.

وخسر الأهلي ثاني مبارياته في افتتاح دوري المجموعات بعد سقوطه أمام زيسكو يونايتد في الجولة الأولى، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى.

وقال جمعة عبر قناة beIN Sports: "يول ليس له أي تأثير على اللاعبين، لا توجد سيطرة أو بصمة.. لا يوجد عمل مدرب يظهر على اللاعبين".

وأضاف "ظل يول جالسا لا يتحرك وعندما تدخل قرر سحب حسام عاشور اللاعب القادر على القيام بالدور الدفاعي في وسط الملعب والهدف الثاني جاء بسبب عدم وجود لاعب يضغط".

وتابع "مارتن يول يعتمد على مهارات فردية للاعبين فقط.. مهارة رمضان صبحي وعبد الله السعيد، ومع غيابهما تراجع الأداء واعتمد على لاعبين منتهين، لا يشاركون باستمرار".

وأردف "عماد متعب يحتاج لمباريات، صالح جمعة يحتاج لمباريات.. لماذا لا تمنحهما فرص كاملة للحكم عليهم".

"الاعتماد على أحمد حمدي فيه شيء من الاستهانة بأسيك، وقد حرقه أمام الجماهير".

"هذه أسوأ مباراة رأيتها للأهلي".

وتوج الأهلي بلقب الدوري الجمعة الماضية بعد فوزه على الإسماعيلي 2-1 وهو أول ألقاب مارتن يول، قبل أن يسقط للمرة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.