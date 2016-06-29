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الأول والثاني من شوال عطلة عيد الفطر للقطاع الخاص

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الأول والثاني من شوال عطلة عيد الفطر للقطاع الخاص الأول والثاني من شوال عطلة عيد الفطر للقطاع الخاص

تقرر أن يكون يوما الأول والثاني من شهر شوال لعام 1437هجرية عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذاً لحكم المادة 74 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والذي يحدد عطلة القطاع الخاص في أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

ورفع معاليه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة. وهنأ حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.

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