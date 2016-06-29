أفضل 5 أغذية لترطيب الجسم ومقاومة الإصابة بالجفاف

فى فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد يتعرض البعض إلى الجفاف هو مشكلة صحية تحدث عندما يكون محتوى الماء والسوائل فى الجسم أقل من المستوى الطبيعى.

وفى هذا الإطار يقدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" عددا من الخضراوات التى تساعد فى ترطيب الجسم، وتعويض نقص الماء والسوائل به، وتشمل هذه الأطعمة الآتى:

1- الخيار

2- الكرفس

3- الطماطم

4- السبانخ

5- البطيخ

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>فهو يعد من أفضل الخضراوات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الماء، حيث يكون محتوى الماء فى خيار ما بين 95% إلى 96%، وتناوله بشكل يومى يبقى الجسم رطبا.>من المعروف أن الكرفس مصدر غنى بالفيتامينات والمغذيات، ومع ذلك عدد قليل جداً من الأشخاص تعرف أن هذه الخضراوات الورقية الخضراء يمكن أيضا أن تعمل على ترطيب الجسم وإمداده بالماء، وذلك لاحتوائها على 95% ماء.>الطماطم هى أساسا 94% من المياه، إضافة هذا الطعام فى وجباتك الغذائية وترطيب جسمك بالمياه.>من الخضراوات الورقية التى يرتفع بها محتوى الماء، وتصل إلى 95%، يكون ذلك من خلال تناولها فى وجبة الغداء.>يتكون من 91% من الماء، وهو أيضا مصدر غنى بالمواد المضادة للأكسدة، وسوف يساعدك على محاربة آلام الجوع، كما أنه مصدر مهم فى إمداد الجسم بالماء وترطيبه.