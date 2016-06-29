شاب بأسيوط يبتكر فكرة إنشاء مبنى معمارى مصمم على هيئة كلمة "مصر"

صمم أحد الشباب بمحافظة أسيوط ويدعى "كرم غيط عليان أحمد" خريج السياحة والفنادق عام 2011، مبنى معماريا على هيئة كلمة " مصر " متمنيا تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال: إن التصميم هو عبارة عن مبنى معمارى يتراوح ارتفاعه نحو 500 متر قابل للارتفاع والعكس، ومن الممكن أن يستخدم لعدة أغراض فى نفس التوقيت، حيث من الممكن استخدامه لغرض "سكنى وسياحى وإدارى ومالى".

فمن ناحية الغرض السكنى يمكن استخدامه كإسكان متميز جدا أو استراحات كبار زوار أو فنادق علمية، وسياحيا يمكن استخدامه كفرع ومقر لوزارة السياحة ومعرض للحضارة المصرية وكافيهات عالمية ومطاعم، وإداريا يمكن استخدامه كأفرع لمقر بعض الوزارات والهيئات، وماليا حيث يمكن استغلال المبنى كأفرع لبعض البنوك ووزارة المالية.

وأضاف كرم أن المبنى هو الأول من نوعه على مستوى العالم من ناحية التنفيذ، والتصميم، وتم تصميمه ليكون واجهة حضارية لمصر الحديثة وواجهة للدولة المصرية لجذب الاستثمار والسياحة وتسليط الضوء على المدن الجديدة.

وأوضح صاحب الفكر أن المبنى يعكس قدرة المصريين على الابتكار والتطور وهو الأول من نوعه فى العالم باسم دولة "مصر" أو أول تصميم معمارى يحمل اسم دولة، وناشد كرم غيط المسئولين بتنفيذ فكرته والاهتمام بها وبكافة أفكار الشباب الذين يحبون بلدهم ويريدون أن يقدموا الكثير، وأنه مستعد لتقديم وشرح الفكرة بكل تفاصيلها للمسئولين حال طلبهم لذلك، وأن فكرته قام بتسجيلها فى الشهر العقارى ومعه كل الإثباتات الدالة على ذلك.

بالصور.. "مخترع سافر إلى ماليزيا ليعرض اختراعه ولم يعد".. والد محمد: ابنى ابتكر سلة لإنتاج المواد العضوية من القمامة وانقطعت أخباره منذ 6 أشهر.. وأناشد السيسى بالعثور عليه حيا أو ميتا