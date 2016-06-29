الحضري: أرسلت شروطي لـ3 أندية تركية ترغب في ضمي

ينتظر عصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة الرد على الشروط التي حددها لثلاثة أندية تركية من أجل التوصل لاتفاق لضمه خلال الموسم المقبل.

وكان الحضري قد أكد في وقت سابق لـFilGoal.com أن أنطاليا سبور الذي يضم بين صفوفه صامويل إيتو يرغب في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

وتحدث الحضري في بيان صحفي قائلا:"أدرس حاليا عددا من العروض للاحتراف خارج مصر خلال الموسم المقبل".

وأضاف"أرسلت تفويضا رسميا لوكيلي الأجنبي للتعامل بإسمي مع الأندية التي أبدت رغبتها في ضمي ومعرفة شروطي قبل إرسال عرضا رسميا".

وواصل"سوف أنتظر الرد على شروطي الخاصة بفترة التعاقد والمالية قبل أن أحدد موقفي النهائي".

وأوضح الحضري في الوقت ذاته أن بعض الأندية الصينية واليابانية أبدت رغبتها في ضمه لكن كل هذه العروض لم ترق إلى حد الرسمية.

وأتم"قراري النهائي سيكون بعد دراسة متأنية لكل العروض من كل الجوانب".

يذكر أن الحضري مازال لديه موسم آخر في تعاقده مع وادي دجلة.