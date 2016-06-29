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#في_إفريقيا بالفيديو - خطأ فادح من إكرامي يمنح أسيك هدفا غريبا

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#في_إفريقيا بالفيديو - خطأ فادح من إكرامي يمنح أسيك هدفا غريبا #في_إفريقيا بالفيديو - خطأ فادح من إكرامي يمنح أسيك هدفا غريبا

تسبب شريف إكرامي حارس الأهلي في هدف غريب سكن شباكه بمباراة الفريق ضد أسيك يوم الثلاثاء.

ويحل أسيك ضيفا على الأهلي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بملعب برج العرب.

وصلت المباراة للدقيقة 80 والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 في الوقت الذي بحث فيه الأهلي عن هدف الفوز.

وسدد داودا ديارسوبا لاعب أسيك كرة رأسية ضعيفة سقطت من يد إكرامي بشكل غريب فأودعها أرماند نيامكي في المرمى.

ويسعى المارد الأحمر المنتشي بالتتويج رسميا بلقب الدوري المصري قبل أيام للفوز على ضيفه الإيفواري لتعويض الخسارة من زيسكو الزامبي في مباراة الجولة الأولى.

شاهد الهدف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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