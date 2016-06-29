أخبار عاجلة

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية -
تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس سموحة لـ في الجول: أقسم بالله لا أعرف طريقا لفييرا.. وإبراهيم حسن ليس في اهتمامتنا

Google+ Print
رئيس سموحة لـ في الجول: أقسم بالله لا أعرف طريقا لفييرا.. وإبراهيم حسن ليس في اهتمامتنا رئيس سموحة لـ في الجول: أقسم بالله لا أعرف طريقا لفييرا.. وإبراهيم حسن ليس في اهتمامتنا

نفى فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وجود أي اتصالات مع جورفان فييرا المدير الفني الأسبق للزمالك لخلافة حلمي طولان مدرب الفريق.

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك يوم الأحد في الجولة قبل الأخيرة في ظل صراعه على المركز الثالث من أجل المشاركة في كأس الكونفدرالية.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "أقسم بالله لا أعرف طريقا لفييرا، ولم نفاوضه أو نتحدث معه.. كل هذه الأنباء تخرج قبل مواجهات الأهلي والزمالك".

وكانت أنباء حول اقتراب سموحة من الاتفاق مع فييرا.

وأضاف "البعض يريد زعزعة استقرار الفريق قبل المواجهات الهامة، طولان مستمر في منصبه ونستعد لمواجهة الزمالك بقوة".

وحول شكوى الإسماعيلي لسموحة بسبب مفاوضته لإبراهيم حسن أكد فرج عامر "اللاعب كان في حساباتنا في السابق لكنه خرج تماما منذ فترة".

وأتم "أؤكد أن إبراهيم حسن لم نفاوضه وليس في حساباتنا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع