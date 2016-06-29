رئيس سموحة لـ في الجول: أقسم بالله لا أعرف طريقا لفييرا.. وإبراهيم حسن ليس في اهتمامتنا

نفى فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وجود أي اتصالات مع جورفان فييرا المدير الفني الأسبق للزمالك لخلافة حلمي طولان مدرب الفريق.

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك يوم الأحد في الجولة قبل الأخيرة في ظل صراعه على المركز الثالث من أجل المشاركة في كأس الكونفدرالية.

وقال فرج عامر لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "أقسم بالله لا أعرف طريقا لفييرا، ولم نفاوضه أو نتحدث معه.. كل هذه الأنباء تخرج قبل مواجهات الأهلي والزمالك".

وكانت أنباء حول اقتراب سموحة من الاتفاق مع فييرا.

وأضاف "البعض يريد زعزعة استقرار الفريق قبل المواجهات الهامة، طولان مستمر في منصبه ونستعد لمواجهة الزمالك بقوة".

وحول شكوى الإسماعيلي لسموحة بسبب مفاوضته لإبراهيم حسن أكد فرج عامر "اللاعب كان في حساباتنا في السابق لكنه خرج تماما منذ فترة".

وأتم "أؤكد أن إبراهيم حسن لم نفاوضه وليس في حساباتنا".