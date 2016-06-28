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مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة 3 بسبب جمع الخردوات أمام جراج بمدينة السلام

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مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة 3 بسبب جمع الخردوات أمام جراج بمدينة السلام مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة 3 بسبب جمع الخردوات أمام جراج بمدينة السلام
تمكن رجال مباحث السلام، من السيطرة على مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية، بين اثنين حراس جراج وعامل بالجراج، وبين عاطل وعامل، وذلك على إثر خلافات بينهم بسبب قيام الطرف الثانى بجمع الخردوات أمام جراج الطرف الأول، وهو ما دفع العاطل إلى إطلاق أعيرة نارية وإصابة حراس الجراج والعامل، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين فى الشارع الجديد، وعلى الفور انتقل ورجال مباحث القسم وتمكنوا من السيطرة على المشاجرة، وتبين من خلال الفحص، حدوث مشادة كلامية بين كل من "إبراهيم ع ع " 50 سنة، حارس جراج، ومقيم الشرقية، مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"سيد م و" 28 سنة، حارس جراج، مصاب بجرح قطعى بالفخذ الأيسر، و"رامى ح م " 30 سنة، عامل، مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيمن والأيسر، وتم نقلهم جميعا لمستشفى السلام العام.

فيما ضم الطرف الثانى "أحمد م ب " 37 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش" وطلقة من ذات العيار، و"سمير س ن " 20 سنة، عامل، بسبب قيام الطرف الثانى بجمع الخردوات القديمة أمام الجراج عمل الطرف الأول، وتطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم الرابع بإطلاق عيار نارى من السلاح المضبوط بحوزته محدثا إصابات المجنى عليهم، وامكن ضبط الطرف الثانى والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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