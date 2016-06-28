خالد سليم ينشر صورة سيارته بعد انقلابها ونجاته من الموت.. ويعلق: الحمد لله

تعرض الفنان خالد سليم، لحادث سير مساء اليوم، أدى إلى انقلاب سيارته، إلا أنه لم يصب بأى أذى، وعلق على الحادث الذى تعرض له قائلاً :"الحمد لله".إعلان - Ads إعلان - Ads
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ونشر خالد سليم صورة لسيارته بعد انقلابها فى أحد الشوارع، وعلق على الصورة التى نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" قائلاً : " قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله ... أنا بخير الحمد لله".
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خالد سليم ينشر صورة سيارته بعد انقلابها ونجاته من الموت
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