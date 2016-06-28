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خالد سليم ينشر صورة سيارته بعد انقلابها ونجاته من الموت.. ويعلق: الحمد لله

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خالد سليم ينشر صورة سيارته بعد انقلابها ونجاته من الموت.. ويعلق: الحمد لله خالد سليم ينشر صورة سيارته بعد انقلابها ونجاته من الموت.. ويعلق: الحمد لله
تعرض الفنان خالد سليم، لحادث سير مساء اليوم، أدى إلى انقلاب سيارته، إلا أنه لم يصب بأى أذى، وعلق على الحادث الذى تعرض له قائلاً :"الحمد لله".

ونشر خالد سليم صورة لسيارته بعد انقلابها فى أحد الشوارع، وعلق على الصورة التى نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" قائلاً : " قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله ... أنا بخير الحمد لله".


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خالد سليم ينشر صورة سيارته بعد انقلابها ونجاته من الموت


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