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بالصور.. مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن

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بالصور.. مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن بالصور.. مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن
قام منذ قليل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة شبراخيت بالبحيرة، بعد ترميمه بالجهود الذاتية للأهالى بمبلغ قدره مليون و550 ألف جنيه، كما كرم مفتى الجمهورية حفظة القرآن الكريم فى المسابقة الدينية التى نظمتها الجمعية الشرعية داخل مسجدها بشبراخيت وسط حفاوة كبيرة من أهالى المدينة.

شارك فى حفل التكريم الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة واللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة والشيخ إبراهيم الحشاش وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة واللواء أشرف يوسف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة والمهندس ماهر العدوى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت.

مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن (1)
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مفتى الجمهورية مع محافظ البحيرة خلال افتتاح مسجد عمر بن الخطاب

مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن (2)
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جانب من افتتاح مفتى الجمهورية لمسجد عمر بن الخطاب بمدينة شبراخيت

مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن (3)
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المفتى مع محافظ البحيرة داخل مسجد عمر بن الخطاب بمدينة شبراخيت

مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن (4)
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مفتى الجمهورية مع اهالى شبراخيت بالبحيرة

مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن (5)
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محافظ البحيرة يقدم مصحف هدية لمفتى الجمهورية

مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن (6)
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مفتى الجمهورية يكرم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة الجمعية الشرعية بالبحيرة

مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن (7)
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مفتى الجمهورية يكرم احد حفظة القرآن الكريم بالبحيرة

مفتى الجمهورية يفتتح مسجد عمر بن الخطاب بشبراخيت ويكرم حفظة القرآن (8)
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مفتى الجمهورية يوضح حكم حديث الرجل والمرأة عبر "الشات" والبريد الإلكترونى


>مفتى الجمهورية يوضح حكم حديث الرجل والمرأة عبر "الشات" والبريد الإلكترونى

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