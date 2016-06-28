ألعاب متواجدة في كل منزل قد تسبب فقدان البصر لطفلك .. أحذروها

الأطفال نعمة كبيرة جدا من الله سبحانه وتعالى , وقد زرع الله الحب تجاه جميع الأطفال , ولذلك فعلينا أن نحافظ على نعمة الله سبحانه وتعالى ونحافظ على أطفالنا بكل ما أوتينا من جهد.

ويعتبر الحفاظ على صحة الطفل مسئولية كل أب وكل أم , حيث أن هناك ألعاب قد تتسبب في فقدن البصر لدى الأطفال , ومن هذه الألعاب تلك الألعاب التي بها ضوء ليزر.

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية عبر بيانها أن على الآباء والأمهات ألا يقوموا بشراء الألعاب التي تحتوى على ليزر , حيث أنها السبب الرئيسي في فقدان البصر لدى الأطفال وإصابتهم بالعمى أو ضعف النظر.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد كبير من الأطفال العام الماضى قد تم إصابتهم بضعف في البصر أو فقدانه أو مشاكل في شبكية العين بسبب ألعاب الليزر الموجودة في كل بيت.

الجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت على تقرير من الدكتور بن اريمتاج والذى أكد فيه أن هناك طفل بديه 10 سنوات أصيب بمشاكل كبيرة في العين وصلت إلى حد تورم العين وتلف الشبكية بسبب توجيه الليزر إلى العين لوقت طويل , حيث أكدت والدة الطفل بأنه يقوم باللعب بالليزر منذ استيقاظه من النوم وحتى خلوده إلى النوم مرة أخرى.

شبكةعيونالإخبارية

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