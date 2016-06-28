"مكافحة الإرهاب" العراقية تسيطر على "تلول الباج" جنوبى الشرقاط بصلاح الدين

سيطرت قوات "مكافحة الإرهاب"، اليوم الثلاثاء، على منطقة "تلول الباج" جنوبى الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق وقامت بعملية تطهيرها، ودفعت بقسم من قواتها على بعد أربعة كيلومترات من المنطقة لتأمينها من السيارات المفخخة التى يرسلها تنظيم(داعش) الإرهابي.

وأشار قائد جهاز "مكافحة الإرهاب" الفريق عبد الغنى الأسدي،فى تصريح صحفي، إلى أن "مكافحة الإرهاب توجهت فى عملياتها العسكرية لتحرير مناطق جنوب الموصل وفق الخطط العسكرية والاستمرار فى تحرير الطريق السريع وصولا القيارة جنوبى الموصل، مشيرا إلى انه تم تحرير مفرق الشرقاط وإعادة تنظيم صفوف القوات للانطلاق نحو القيارة.

وترك مسلحو داعش بعد إنهيار الخطوط الدفاعية لهم باتجاه ‫الشرقاط‬ ، كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكرى والعبوات الناسفة ، وفرور مع تقدم قوات"مكافحة الإرهاب‬" التى تغلبت على مفارز التعويق.

وانطلقت يوم السبت 18 يونيو، المرحلة الثانية لتحرير نينوى بمشاركة قوات "مكافحة الارهاب"‬ والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش وقوات تابعة قيادة عمليات صلاح الدين وعمليات تحرير ‏نينوى‬ وحشد العشائر بإسناد من طيران العراق والتحالف الدولى بهدف تحرير قضاء الشرقاط بصلاح الدين وناحية القيادرة جنوب ‏الموصل بنينوي.

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