شرطة أبوظبي تضبط مهندساً ارتشى لفحص تربة مختبر حكومي

ضبطت شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، مهندس تربة تقاضى 15 ألف درهم، رشوة مالية، مقابل تخليص معاملة فحص تربة في مختبر حكومي بأبوظبي، وتأتي هذه الضبطية ثمرة لحملة التوعية التي جرى إطلاقها، أخيراً، تحت شعار «وظيفتي أمانة».

وأرجع المقدم مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي، تفاصيل الواقعة، حينما وردت معلومات بأن التحقيقات السرية أظهرت تورّط مهندس مُعار من شركة توظيف في قضية فساد مالي وإداري.

وقال، إنه تم ضبط الموظف (ع. إ. ش) البالغ من العمر 63 سنة، وذلك بعد تسلم المبلغ المالي، معترفاً خلال استجوابه باستغلال وظيفته لمنافع شخصية، وقبوله الرشوة المالية، نظير تمرير معاملة «تحليل مكونات تربة» في مختبر حكومي.

قيم

وأكد المقدم المهيري حرص شرطة أبوظبي، ترسيخ القيم الإيجابية والأخلاقية التي يعتز بها المجتمع في الاهتمام بالنزاهة والعدالة والمصداقية والشفافية والأمانة الوظيفية، والتصدّي لكافة الأشكال الإجرامية التي تتضمن الاختلاس والإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة..

وأشار إلى أهمية حملة وظيفتي أمانة التي تستهدف القطاعات الحكومية والخاصة بغية تعزيز القيم الوظيفية الإيجابية في مجتمعنا بالحفاظ على المال العام، والبعد عن الكسب غير المشروع، وعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة التي تكرّس سبل مكافحة الفساد.

وأوضح أن نشر مثل هذه القضايا، يأتي اتساقاً مع مبدأ الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام، من خلال كشف الأخبار المتعلقة بأي فساد مالي وإداري في صفوف العاملين أو المُعارين في الجهات الحكومية، ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس أو كل من يسوّل له هواه خرق القانون.

حصانة

وذكر أن القيادة الشرطية، تسعى دائماً إلى تحصين المجتمع من قضايا الفساد، ووضع آليات عمل فعّالة ووقائية، وخطط استراتيجية رادعة لمنع حدوثها، إلى جانب تأهيل وتدريب عناصر الشرطة، وإعدادهم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في الارتقاء والتميّز بالعمل الشرطي.

ودعا مدير إدارة مكافحة الفساد، الجمهور، إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة؛ كونهم خط الدفاع الأول في مكافحة الخروقات القانونية.