5 أطعمة تعيد لك شبابك وتقلل من فرص الإصابة بأمراض الشيخوخة

1. شاى المريمية

2. سمك السالمون

يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بالشيخوخة المبكرة نظراً، لاتباعهم أنظمة غذائية خاطئة وأسلوب حياة خاطئ، لذلك قدم الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، 5 أطعمة تضمن الصحة الجيدة ويطلق عليها ينبوع الشباب، وتشمل:>شاى المريمية هو الشاى العشبى صاحب أكبر شعبية فى جنوب أفريقيا، والذى يوفر مجموعة رائعة من الفوائد الصحية، وهو بطبيعة الحال خال من الكافيين، ويمكن أن يكون بمثابة بديل عظيم للقهوة منزوعة الكافيين، كما هو معروف لأنه مصدر جيد للعديد من المواد المضادة للاكسدة التى تساعد على تطهير الجسم من السموم على مدار الحياة.>أحماض أوميجا 3 الدهنية فى سمك السالمون معروفة بفوائدها المثيرة، لكن عندما يتعلق الأمر بالشيخوخة، فإنها تساعد فى تخفيف المشاكل الصحية الشائعة التى تحدث مع تقدمنا فى العمر، بما فى ذلك مكافحة الالتهابات وعلاج الاكتئاب.

سمك السالمون هو أيضا مصدر كبير من الكالسيوم وفيتامين (د)، والفيتامينات الضرورية لصحة العظام الجيدة.

3. التوت

>يزداد خطر الإصابة بالسرطان كلما تقدمنا فى السن، ولكن لحسن الحظ هناك العديد من الأطعمة التى تمتلك الخصائص الطبيعية المضادة للسرطان، والتوت واحد منهم.

ويتميز التوت بأنه منخفض السعرات الحرارية وغنى بالألياف، ويحتوى على كميات مرتفعة أيضا من فيتامين C، وغنى بمضادات الأكسدة الطبيعية التى لا تقدر بثمن.

4. الشوفان

5. البروكلى

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>الشوفان من الحبوب الكاملة التى يمكن الحصول إليها بسهولة وهى من المغذيات الكثيفة، التى توفر العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية والألياف التى تقلل الكولسترول السيئ بالجسم الذى يعانى منه كثير من الناس مع تقدمهم فى السن.>البروكلى هو مصدر جيد لفيتامين (ب)، الذى يعزز نظام المناعة الصحى واستقلاب البروتين، ويرتبط أيضا مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

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