زوج يكتشف خيانة زوجته باستعمال خاصية حديثة في هاتفها النقال

التقدم التكنولوجي في تحسين الهواتف الزكية الحديثة والسباق العالمي في زيادة خصائص وبرامج الهواتف ساعد في الكثير من الإطلاع على العالم الخارجي وكسب خبرات عديدة في جميع المجالات حيث شهدت مدينة “تزنيت المغربية” واقعة حديثة من نوعها لرجل شعر أن زوجته تخونه ولكن لا يوجد دليل ضدها فقام بالإستعانة بإحدى التقنيات التي توفرها خدمة الهواتف المحمولة لإكتشاف خيانة زوجته.فإدعى أنه مسافر للعمل بضعة أيام ثم يعود وهو حقا كان يسافر للعمل لكن هذة المرة كان يقصد ايقعها وقام بإستعمال إحدى البرامح الحديثة على هاتف زوجته بدون أن تدري ولا يوجد عندها فكرة عن هذا البرنامج الذي من خلاله إستطاع أن يستمع كل مكالمتها أثناء غيابه وتمكن الرجل من كشف زوجته بعد يومين من غيابه.

واكتشاف علاقتها بشخص يأتي منزله بعد سفره عن طريق اتصال العشيق بالزوجة والحضور إلى المنزل مباشرتا بعد صلاة التراويح وبعد أن تأكد الرجل أن العشيق في منزله ومع زوجته قام بالإتصل على الشرطة التي قامت بتطويق المنزل وإجبار الزوجة على فتح الباب وتم القبض عليها هي وعشيقها.

شبكةعيونالإخبارية

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