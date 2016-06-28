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إلغاء الرحلات الجوية من وإلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول

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إلغاء الرحلات الجوية من وإلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول إلغاء الرحلات الجوية من وإلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول
أكدت مصادر إعلامية تركية لليوم السابع، مساء الثلاثاء، أنه تقرر إلغاء كافة الرحلات من وإلى مطار أتاتورك.

فيما طالب رئيس الوزراء التركى يلدريم وزير الداخلية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الحادث عقب التفجيرين الذين وقعا فى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول وأدى لمقتل 10 أشخاص وسقوط 100 جريح، وذلك بحسب معلومات أولية.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن 27 سيارة إسعاف وعدد كبير من سيارات الشرطة والإطفاء وصلت المطار، وأغلقت الشرطة التركية مداخل ومخارج المطار فى إجراء احترازى.


>وزير العدل التركى: مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مطار أتاتورك بإسطنبول
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