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محافظ قنا يشارك فى حفل إفطار مطرانية قنا

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محافظ قنا يشارك فى حفل إفطار مطرانية قنا محافظ قنا يشارك فى حفل إفطار مطرانية قنا
حضر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته مطرانية قنا بفندق البسمة بحضور اللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، والأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها .

وحضر حفل الإفطار اللواء حازم حميدة مفتش الأمن الوطنى واللواء عبد اللطيف الحناوى مدير مباحث المديرية واللواء أشرف عبد الله مدير الأمن العام والمقدم محمد سرحان المستشار العسكرى والشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

وفى كلمته هنأ محافظ الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك متمنيا أن يعيده الله على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات مقدما الشكر للأنبا شاروبيم ورجال الدين المسيحى على هذا الحفل الكريم، مشيرًا إلى أن هذا الشهر هو للعطاء والتآخى والألفة بين جميع أطياف المجتمع المصرى.

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