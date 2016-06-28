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سيد عبد الحفيظ: لا أزمة للأهلي في حراسة المرمى

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سيد عبد الحفيظ: لا أزمة للأهلي في حراسة المرمى سيد عبد الحفيظ: لا أزمة للأهلي في حراسة المرمى

سيد عبد الحفيظ

قال مدير كرة القدم بالنادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، إنَّ صفقات فريقه للموسم المقبل، ستكون في أضيق الحدود، ولن يزيد عددها عن أصابع اليد الواحدة، مشيرًا إلى أن حراسة مرمى الأهلي لا تعاني من أزمة، بحسب تصريحات له على CNN

وأضاف «عبد الحفيظ» أنَّ المدير الفني للفريق الأحمر، مارتن يول، سيحدث طفرة في كرة القدم المصرية، وليس على مستوى فريق الأهلي فقط، لكنه يحتاج لمزيد من الوقت، مؤكدا أن «بول» سيكون قادرًا على التعامل مع المباريات الكبرى والمواقف الصعبة.

وتابع:” كل بطولة يحققها فريق الأهلي غالية جدا، سواء إفريقية أو محلية، وبالتأكيد بطولة الدوري هذا الموسم هي إحدى تلك البطولات، ولابد أن يعلم الجميع أننا نعمل عملا جماعيا، ما يعني أن الجهاز الحالي للأهلي يكمل ما بدأته الأجهزة الفنية السابقة، ومجلس الإدارة تعاقد مع لاعبين جيدين في بداية الموسم، وقد يغيب التوفيق في بعض الأوقات، بالإضافة الى أننا نثق بأنفسنا”.

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