المبعوث الأممى لدى ليبيا يشدد على ضرورة "الاستماع إلى آراء القبائل"

شدد المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، على ضرورة «الاستماع إلى آراء القبائل»، مشيرًا إلى أن حواره الأخير مع رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح كان «بناءً وصريحًا» .

وقال كوبلر، فى تغريدة له مساء اليوم،على موقع «تويتر» ، الذى التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعددًا من وجهاء ومشايخ القبائل أثناء زيارتهم إلى سلطنة عمان، أنه اتفق مع عقيلة «على الحاجة الملحة للتقدم على الصعيدين السياسى والعسكري».

والتقى وفد قبائل المنطقة الشرقية المرافق لعقيلة صالح فى زيارته إلى سلطنة عمان، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب، فتحى عبدالكريم المريمي، إن اللقاء حضره عقيلة صالح وجرى خلاله مناقشة تطور الوضع السياسى فى ليبيا، واستعراض الاختلاف حول الاتفاق السياسى ومخرجاته، وكيفية وضع حلول سياسية تتلاءم مع حل المشاكل السياسية، والتأكيد على «دور الأقاليم فى ليبيا، مثل إقليم برقة وباقى الأقاليم».

ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد المرافق له إلى العاصمة العمانية مسقط، أمس الإثنين، بناء على دعوة رسمية ، وقال المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب فتحى المريمى فى تصريح سابق لـ«بوابة الوسط» إن زيارة عقيلة إلى مسقط «تأتى فى إطار نقاش تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية، والخلافات حول الاتفاق السياسي».

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