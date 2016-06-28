صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي روما في الموسم

أعلن روما يوم الثلاثاء تتويج محمد صلاح نجم منتخب مصر بجائزة أفضل لاعبي فريقه في موسم 2015-2016.

صلاح لعب أول مواسمه مع روما بعد انتقاله من تشيلسي عقب إعارة لـ6 أشهر مع فيورنتينا.

وأفاد الموقع الرسمي لروما أن صلاح حل في المركز الأول في تصويت الجماهير متفوقا على زملائه.

وحل البلجيكي رادجا ناينجولان في المركز الثاني، ثم الأسطورة فرانشيسكو توتي في المركز الثالث، والبوسني ميراليم بيانيتش المنتقل إلى يوفنتوس في المركز الرابع.

كان صلاح قد حصد جائزة أفضل وافد جديد لروما هذا الموسم متفوقا على زملائه الجدد الذين انضموا معه قبل وخلال موسم 2015-2015.

يذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق تصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم برصيد 15 هدفا، 14 منهم في الدوري الإيطالي وهدف في دوري أبطال أوروبا.