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لجنة بجهاز حماية المستهلك توصى بإيقاف إعلانات لـ "الدندو" وأحد البنوك

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لجنة بجهاز حماية المستهلك توصى بإيقاف إعلانات لـ "الدندو" وأحد البنوك لجنة بجهاز حماية المستهلك توصى بإيقاف إعلانات لـ "الدندو" وأحد البنوك
أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن اللجنة المشكلة بالجهاز أصدرت توصياتها بوقف إعلانات شركة جهينة "الدندو" نظرا لمخالفته المواصفات القياسية سواء بالإيحاءات الموجودة بالإعلان، أو المواصفات القياسية الخاصة باستخدام الأطفال فى الإعلان بصورة تخالف طبيعتهم العمرية.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن رجل الأعمال صفوان ثابت، أرسل إلى الجهاز خطابا أكد فيه أنه أوقف الإعلان الخاص بالدندو اعتبارا من 25 يونيو الجارى كمبادرة من الشركة بعد الاعتراضات التى واجهها الإعلان، ولفت إلى أن الإعلان لن يتم إذاعته خلال الفترة المقبلة.

كما كشف اللواء عاطف يعقوب عن توصيات اللجنة بضرورة وقف إعلانات أحد البنوك، الخاصة بالبراميل والمسامير أو استمرارها بشرط إلغاء مشهدين فى كل إعلان، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بإلغاء المشهد الخاص بوقوع رجل فى البرميل من على السلالم، والمشهد الثانى الخاص بعملية جراحية فى إعلان المسامير.

"حماية المستهلك": بدء أعمال اللجنة المشكلة لبحث وقف إعلان "الدندو
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