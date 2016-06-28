تحذير من الوقوف العشوائي أمام المساجد

دعا العقيد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي السائقين إلى تجنب الوقوف العشوائي أمام المساجد خلال أداء صلاتي التراويح وقيام الليل.

مشيراً إلى رصد حالات من مجموعة من المصلين قاموا بالوقوف خلف المركبات بشكل غير صحيح، وإغلاق مسرب بالكامل، وآخرين قاموا بإيقاف مركباتهم في عرض المخرج من دون أي اهتمام بأن المخرج يستخدمه الجميع وليس المصلين فقط، والجلوس بالساعات داخل المسجد للتعبّد من دون مراعاة حقوق الآخرين.

فضلاً عن الذين يقفون على الأرصفة في تشويه للمنظر العام للإمارة، وغيرها من التصرفات السلبية. الأمر الذي يعطل مستخدمي الطريق عن استخدام تلك الشوارع وإنجاز أعمالهم، والانتظار لوقت طويل أو الاتصال بالشرطة أو ضياع أعماله وهي خيارات صعبة كلها في شهر التسامح.