صور.. «محافظ قنا» يشارك في حفل إفطار مطرانية المحافظة

كتب – مراسل «ONA»

حضرعبد الحميد الهجان، محافظ قنا، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته مطرانية قنا بفندق البسمة بحضور اللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والانبا شاروبيم اسقف قنا وتوابعها .

كما حضر حفل الإفطار اللواء حازم حميدة مفتش الامن الوطني واللواء عبداللطيف الحناوي مدير مباحث المديرية واللواء اشرف عبدالله مدير الامن العام والمقدم محمد سرحان المستشار العسكري والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الاوقاف وعدد من رجال الدين الاسلامي والمسيحي ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة

وفي كلمته هنأ الهجان الحضور بمناسبه شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك متمنيا ان يعيده الله علي الشعب المصري بالخير واليمن والبركات مقدما الشكر للانبا شاروبيم ورجال الدين المسيحي علي هذا الحفل الكريم مشيرًا ان هذا الشهر هو للعطاء والتآخي والالفه بين جميع أطياف المجتمع المصري .