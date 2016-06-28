لعشاق الدورات الرمضانية.. تعرف على أهم إصابات الملاعب وكيفية التعامل معها

ينظم العديد من الشباب الدورات الرمضانية الرياضية بعد الإفطار لممارسة الرياضة، ونظرا لعدم وجود الخبرة الكافية فى التعامل مع إصابات الملاعب، فقد ينتج عنها مضاعفات تعيق البعض عن الحركة.

ويوضح الدكتور "أحمد الشاعر" أستاذ التخدير بجامعة عين شمس ومدير وحدة الألم بمستشفى الدمرداش، الإصابات الخاصة بالملاعب الكروية وطرق التعامل معها بشكل صحيح حتى لا يحدث مضاعفات لا نستطيع التغلب عليها فيما بعد، موضحا أن من أبرز أنواع إصابات الملاعب الكروية..

>1. تمزق أربطة القدم أو اليدين أو الركبة.

>2. كسور القدم.

>3. خلع الكتف وتكثر حالات الإصابة بها عند لعب الكرة الطائرة.

>4. الإغماء نتيجة خبط الرأس.

>5. كدمات فى مناطق متفرقة من الجسم بسبب التجمع الدموى الذى يحدث بسبب الخبطات.

وتابع، "التعامل الصحيح مع الحدث هو الذى يجعل الإصابات تمر دون مضاعفات إضافية، وهناك البعض لا يعرفون كيف يفرقون بين أنواع الإصابات الخاصة بالملاعب، ويمكن التعرف عليها من خلال بعض العلامات، حيث يشعر الفرد الذى أصيب بتمزق الأربطة بألم شديد عند الحركة مع ورم الجزء المصاب، أما الكسر أمره مختلف حيث يشعر المصاب بعدم القدرة على الحركة ويظهر تغير فى شكل العظم، وخلع الكتف نلاحظ فيه حركة غير طبيعية للمفصل".

وأضاف أن هناك مجموعة من الإسعافات الأولية التى يمكن القيام بها فى أرض الملعب حتى الوصول لأقرب مستشفى لإنقاذ المصاب من المضاعفات، وهى..

>1. فى حالة حدوث كدمات أو تمزق الأربطة يتم التعامل معها بكمادات الثلج لوقف النزيف الدموى الذى يحدث، ثم تجنب الحركة والذهاب إلى أقرب مستشفى لعمل الأشعة.

>2. فى حالة الإغماء، نبدأ باستخدام وضع النوم على البطن للمصاب مع التأكد من سلامة تنفسه مع وضع رأسه على أحد الجانبين مع رفع الذقن إلى أعلى قدر المستطاع.

>3. وفى حالة حدوث أى شىء آخر يفضل عدم الحركة الكثيرة والذهاب على الفور لإجراء الأشعة حتى تتعرف على نوع الإصابة والتعامل معها فى أسرع وقت ممكن.

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