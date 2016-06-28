مالديني يتحدث عن: الاحتفال بين شوطي إسطنبول.. والفارق بين ميسي ومارادونا

تحدث باولو مالديني القائد الأسطوري لميلان الإيطالي ومنتخب الأتزوري أثناء تواجده في الكويت عن أمور عدة، يبرز من بينها ما حدث بين شوطي نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 ضد ليفربول، ومشكلة ناديه السابق بجانب المقارنة بين الأسطورتين دييجو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي.

ويتواجد مالديني في الكويت للعب مباراة ودية رمضانية، وجائت تصريحاته في حوار مع قناة "كويت سبورت".

وهذا أهم ما قاله مالديني..

"منتخب إيطاليا لديه القدرة على الوصول لنهائي يورو 2016 وماحدث في لقاء إسبانيا خير دليل".

"اعتزال ميسي دوليا خبر حزين وخسارة لكرة القدم".

"مريت بنفس الظروف النفسية اللي مر بها ميسي بعد خسارة بطولات مع المنتخب بالأمتار الأخيرة".

"أعلنت عن إعتزالي قبل مونديال 2002 بسبب معاناتي من آلام بالركبة... كان صعبا اللعب مع ميلان والمنتخب بنفس الرتم".

"ما ندمت على عدم الانضمام لمنتخب إيطاليا في مونديال 2006 رغم فوزنا باللقب".

"إستمرارية ميسي وأداءه في الملاعب أمر فقده مارادونا... وميسي أفضل بالاحترافية والاستمرارية".

"مشكلة ميلان في الاستثمار وعدم وجود خطة واضحة... بيرلسكوني قلل ضخ الأموال وتخلى عن أبناء النادي"

"علاقتي جيدة ببيرلسكوني وجالياني لكن بيننا إختلاف في وجهات النظر"

"لا أحب أن أكون مدربا ولا أعتقد إني أصلح لهذا الدور".

"ماتردد عن احتفالنا بين شوطي نهائي 2005 ضد ليفربول غير صحيح ".

"كنا عصبيين قبل بداية الشوط الثاني من نهائي إسطنبول وأنشيلوتي طلب من الجميع الصمت لمدة ١٠ دقائق"

"من بعد مارادونا ما واجهت لاعب صعب مثل الظاهرة رونالدو".

"الحظ لم يسعفني للعب ضد ليونيل ميسي".

"ميسي لو لعب في زمن مارادونا لواجه صعوبة في التعامل مع الخشونة لأن القانون كان لا يحمي اللاعب".