في ذكرى الحرب الأهلية الأيرلندية ال96..الدولة التي تخلصت من الاحتلال البريطاني وأصبحت من أقوى الأنظمة الاقتصادية في العالم

كتب: كريم حسن

من المعتاد والمتعارف عليه في أى بقعة من بقاع العالم أن تنشأ حرب أهلية داخل دولة ما، إذا ما كان دخلها القومي ضعيف، وقبضتها الأمنية ضعيفة، إلى جانب وجود نزاعات طائفية ودينية وعرقية حادة بين أطراف سكانها، أو ربما كنتيجة للتفرقة العنصرية بين أطراف المجتمع الواحد، فكل هذه العوامل تجسد نفسها كشرارة لبداية احتقان شديد الخطورة بين أطراف المجتمع تؤدي إلى اندلاع الحرب الأهلية التي تهدم كل شئ.

الحرب الأيرلندية.. كمثال للحرب الأهلية

قامت الحرب الأهلية الأيرلندية لتمهد الطريق لتأسيس الدولة الحرة الأيرلندية ككيان مستقل عن المملكة المتحدة “بريطانيا”، وقد دارت تلك الحرب بين المؤيدين والمعارضين للمعاهدة الإنجليزية الأيرلندية عام “1921 التي أبرمت بين إنجلترا وأيرلندا”. وامتدت الحرب من يونيو 1922م حتى مايو 1923م.

وكسبت قوات الحكومة المؤيدة للمعاهدة الحرب، مع مساندة غالبية الشعب الأيرلندي. ووطد نصرها بقاء الديمقراطية البرلمانية، وأزال خطر الحكم العسكري الذي كانت تفضله بعض القوات المعارضة للاتفاقية. وقد تركت الحرب الأهلية ذكريات مريرة في النفوس أثرت في السياسة الحزبية الأيرلندية منذ ذلك الوقت.

طائفة الرومان الكاثوليك.. شرارة الحرب الأهلية في أيرلندا

في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي وبعد فترة طويلة من الثبات السياسي في أيرلندا وضعف الجيش الجمهوري الأيرلندي وعدم قدرته على مواجهة الاحتلال البريطاني، قررت طائفة الرومان الكاثوليك البحث عن حقوقها السياسية والمدنية في الاستقلال لحمايتها من التمييز الذي تلاقيه لصالح البروتستانت.

واتسمت مطالب الكاثوليك بالسلمية في البداية وكان من الممكن احتوائها بسهولة، لكن مع استمرار المطالبة بها وعدم تنفيذها من قبل الجهات المعنية تحولت إلى النقيض تمامًا.

هدف معلن.. وآخر سري

بعد تخوف الجيش الأيرلندي من التدخل في ذلك الأمر تحسبًا لحمام الدم المتوقع كنتيجة للتدخل، أرسلت الحكومة البريطانية قواتها بهدف وقف تلك التظاهرات وقمعها، ولكن تحت مسمى حماية الأقلية الكاثوليكية في أيرلندا.

وبعد قيام القوات البريطانية بقتل العديد ممن ينادون بالاستقلال وعدم التمييز بين البروتستانت والكثوليك، قرر الأيرلنديون البروتستانت الأخذ بالثأر ومقابلة القتل وبالقتل، لتبدأ أكبر عمليات العنف المتبادلة في التاريخ الحديث.

حرب الكر والفر.. وإجبار بريطانيا على الاستسلام

لجأ الجيش الأيرلندي لطرق جديدة ليستطيع تكملة تلك الحرب بعد أن تيقن أن حرب الوجه في الوجه لن تجدي في مجابهة الجيش البريطاني وقوته الضاربة، فلجأ إلى حرب الكر والفر وتشكيل مجموعات عسكرية لا مركزية ومتخصصة، وكان ذلك الأسلوب فعالًا بشدة حيث استطاعت تلك الحركات قتل العديد من أفراد القوات البريطانية.

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وبعد عقود طويلة من الصراع، وسقوط ملا يقرب من ثلاثين شخص من الطرفين، أيقنت بريطانيا أنه لا فائدة من تلك المواجهة وأن العنف لا يولد إلا العنف.

نشأة الدولة الأيرلندية المستقلة

وقعت معاهدة بين السلطات الأيرلندية والبريطانية، وحصلت الدولة على استقلالها من القوات البريطانية.

وعلى الرغم من حصول أيرلندا على مستوى واضح من الاستقلال في نهاية المطاف، قسمت نصوص المعاهدة الرأي العام والرأي السياسي.

جمهورية أيرلندا من القرن العشرين وحتى الوقت الحاضر

أعاد دستور 1937 إقامة الدولة تحت اسم جمهورية أيرلندا.

في عام 1973، انضمت أيرلندا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأورروبي حاليًا).

تعرض الاقتصاد الأيرلندي للركود في سنوات الثمانينات، وأدى ذلك إلى هجرة عدد كبير من الأشخاص لأسباب تتعلق بالعمالة. هاجر عدد كبير من الشباب إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

أدت الإصلاحات الاقتصادية في سنوات الثمانينات، بالإضافة إلى عضوية أيرلندا في المجموعة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي حاليًا) إلى خلق أحد أكبر مستويات النمو الاقتصادي في العالم.

وأصبحت أيرلندا في سنوات التسعينات ملاذًا للمهاجرين، بعد أن ظلت لفترة طويلة من الزمن دولة المغتربين. وقد أطلق على هذه الفترة من التاريخ الأيرلندي Celtic Tiger (النمر السيلتي).