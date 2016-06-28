هكذا تهتم ديالا مكي ببشرتها!

تعرفي إلى أحدث نصائح الجمال مع خبيرة الجمال ديالا مكي

1. ماذا يعني لك توفر خيارات الأزياء بلا حدود؟

خيارات لا محدودة من الأزياء تعني حرية كاملة بلا قيود تمكنني من التمتع بالموضة، والقدرة على ارتداء أي شيء أريد. ينبغي ان تكون الأزياء متعة وطريقة رائعة للتعبير عن نفسك.

2. ما هو أهم شيء تفكرين به عندما تختارين ملابسك ؟

أهم شيء أفكر فيه عندما أختار ما سأرتدي هو ان تناسبني الملابس وتمنحني شعورا رائعاً. عندما يشعر المرء بالرضا الداخلي تختلف شخصيته ورؤيته للحياة وتشع الثقة بالنفس من الداخل.

3. ما هي أهم نصيحة للجمال تعلمتها من تجربة السفر والتصوير حول العالم ؟ الاستعداد مهم لكل شيء في الحياة. ولأن ابتكار الإطلالة المناسبة جزء من شخصيتك تماماً كمعرفة دورك وحوارك، فإن عليك دوما استخدام أفضل الأدوات المتاحة للحصول على أروع النتائج. أعرف تماماً كم هو صعب الحصول على نفس النتيجة في المنزل، ولكنني وجدت الطريقة: لأن كل شيء يبدأ من البشرة، فإنني أستخدم براون سيلك-أبيل 9 كعصاة سحرية على كامل جسمي – فهي تمنحني أهم ما أريد تحقيقه أثناء السفر، بكل سرعة وسهولة في الاستخدام. فما يهمني هو التوصل إلى المظهر والشعور الأفضل بأقل جهد ممكن، كما ساعدت فرشاة التقشير الجديدة في تحقيق الكثير من المزايا لبشرتي التي لم تكن يوما أكثر نعومة.

4. أخبرينا أكثر عن نظامك للعناية بالبشرة.

الحفاظ على بشرة نظيفة وصحية هو أساس الشعور بالانتعاش والشباب. يمكن لفرشاة تنظيف البشرة أن تحقق نتائج مدهشة بالفعل لبشرتك وتستخدم للتقشير اليومي. فأنا استخدم فرشاة براون فيس للبشرة الحساسة، حيث استعملها في الصباح وحدها مع الماء بينما استخدم معها مستحضر تنظيف في المساء. كما أقوم بتنظيف عميق للبشرة باستخدام فرشاة براون للتقشير العميق، وهي أشبه بجلسة علاجية للوجه في المنزل.

5. أخبرينا كيف تجدين دوماً الدافع للحفاظ على لياقتك وصحتك، نظراً لكونك إحدى نجمات اللياقة.

أهم ما في الأمر المثابرة والالتزام. الشيء الوحيد الذي لا أتكاسل عنه هو التمرين اليومي، كما أنه من المهم بالنسبة لي عدم التخلي عن نظامي للعناية والحفاظ على البشرة والاعتناء بها باستخدام براون سيلك-أبيل 9 مما منحني مزيداً من الثقة لأعيش يومي بسعادة.