ناديا حسن تكشف لك أسرار جمالها وأناقتها

تعرفي معنا إلى أحدث نصائح الجمال مع نجمة الأناقة ناديا حسن

1. ما هو أسلوبك الشخصي في التعامل مع الموضة والأزياء؟

أحب التعبير عن أسلوبي الخاص سواء في طريقة تغيير حواشي الملابس أو طيّ أطراف الجينز. كما أستمتع بمزج القطع الأنيقة مع قطع أكثر عفوية.

2. كمؤسسة لعلامتك الخاصة من الأحذية، فما هو أو من هو مصدر إلهامك؟

تلهمني دوماً الثقة والاتزان لدى السيدات اللاتي يتمتعن بأسلوب خاص بهن. غالبا ما يبهرنا أسلوب الأناقة البسيط في عروض الأزياء من خلال دمج القطع الأنيقة للغاية مع قطع بسيطة كالجينز أو التي شيرت. وما ألهمني لإطلاق مجموعتي الخاصة من الأحذية هو رغبتي في إضفاء لمستي الشخصية على ما أشعر بالشغف تجاهه.

3. بعد ارتداء زوج الأحذية المفضل لديك، ما الذي يكمل طلتك ويجعلك جاهزة ليومك؟

أكرر التركيز على أهمية الثقة، فأنا أحرص على توفر كافة مستلزمات الجمال الأساسية التي احتاج لها. وتقدم براون مجموعة رائعة من أدوات الجمال التي تساعد السيدات مثلي على الظهور بأفضل مظهر والتمتع بشعور رائع بفضل ما لديهن من ثقة داخلية تتجاوز الحدود وتمكنهن من التجربة والتعامل مع الموضة بشكل ممتع. المنتج المفضّل لدي من براون هو سيلك أبيل 9 التي تمنحني بشرة ناعمة تدوم طويلا مما يعني انني لن أكون مقيدة أبدا في خيارات الملابس التي يمكن أن أرتديها.

4. أخبرينا المزيد عن طلّة المكياج المفضلة لديك ؟

أختار دوماً الجمال الطبيعي ليكون طلتي المفضلة، وأحب التلاعب بدرجة لون البشرة الطبيعي من خلال وضع مستحضر برونزي على خط الشعر والأنف وأعلى الخدين – أي المناطق التي يبرزها ضوء الشمس، مع لون جرئ لأحمر الشفاه ولكن العنصر الأهم في نظام جمالي هو الحفاظ على صحة وترطيب البشرة باستمرار، والأساس هنا هو تقشير البشرة، حيث استعمل فرشاة براون فيس للتقشير كأول خطوة في وضه المكياج، وهي السر الذي ساعدني في الحصول على بشرة رائعة. استخدم كذلك مستحضرات ممتازة للترطيب وأساس المكياج وأضعها باستعمال اسفنجة الجمال من براون.

5. لطالما كان السفر أحد أبرز اهتماماتك، فما هو نظامك لحزم الأمتعة في مختلف أنواع رحلاتك؟

أحب أن أعرف أنني أحمل معي كل ما أحتاجه لإجازة أكثر متعة وسهولة. لا أغادر أبدا بدون حمل براون سيلك أبيل أو براون فيس والفراشي الأربعة معي، فمن الضروري أن يكون معي كل ما أحتاج إليه للعناية وفي نفس الوقت يبقى هناك مجال لحمل الملابس والكثير من الأحذية!