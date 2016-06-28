ضبط 3 أسلحة خرطوش و8 كيلو بانجو و350 قرص مخدر بحملة أمنية في بني سويف

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، خلال حملة مكبرة أشرف عليها اللواء محمود العشيري مدير الأمن، من ضبط 3 أسلحة خرطوش، بحوزة م م م 21 عام، عاطل،و س م م 27عام، عاطل، والمقيمان بأبو شربان الواقعة بدائرة مركز ببا، وبحوزتهما فرد خرطوش عيار 16، وطلقة نارية من ذات العيار.

وتمكنت قوات الأمن أيضًا من القبض على ع م ر 40عام،عاطل، والمقيم بكوم أبو خلاد بمركز ناصر، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 ،وعلى المدعو ه ع م 31 سنة، عاطل، مقيم قرية ننا، مركز إهناسيا ،وبحوزته فرد خرطوش عيار 16.

كما تمكنت الحملة من ضبط ،8 كيلو من نبات البانجو المخدر، و350 قرص “ترامادول”، بحوزة المدعو م م م 21عام، عاطل، و س م م 27 عام، عاطل، مقيمان بأبو شربان، مركز ببا، وبحوزتهما 8 كجم من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

وتم ضبط المدعو هاني أنور أحمد 23 عام، طالب ،ومقيم بطوه، مركز ببا، وبحوزته 190 قرص “ترامادول” المخدر بقصد الاتجار، ح م أ 28 سنة، عاطل ، والمقيم بزاوية أبو سليم، مركز ببا، وبحوزته 160 قرص “ترامادول” المخدر، ومبلغ مالي بقيمة 80 جنيه .