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ملين طبيعى يعالج الإمساك ويخلصك من السوائل الزائدة بجسمك.. ماهو

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ملين طبيعى يعالج الإمساك ويخلصك من السوائل الزائدة بجسمك.. ماهو ملين طبيعى يعالج الإمساك ويخلصك من السوائل الزائدة بجسمك.. ماهو
الإمساك يعتبر من المشاكل الصحية المتكررة التى تسببها عوامل مختلفة، بما فى ذلك السن، النظام الغذائى غير السليم ونقص النشاط البدني، وانخفاض الفيتامينات والمياه، وقلة الألياف وما شابه ذلك.

وعلاوة على ذلك، يمكن أيضا أن يحدث الإمساك نتيجة لبعض الحالات المرضيةـ وفى هذه الحالة يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة، وقد أظهرت الإحصاءات أن هناك 1 من كل 10 أشخاص يعانى من عدم انتظام حركة الأمعاء.
>وأشار فريق من الخبراء أنه هناك مربى معجزة يمكنها علاج الإمساك بشكل فعال، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthFoodhouse”،

وتشمل:


>أفضل ملين طبيعى
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• المكونات:


>150 جم من بلح التمر (1 كوب)
>150 جم من الخوخ (1 كوب)
>5 أكواب من المياه المغلية
>

• تعليمات:


>يقطع التمر والخوخ إلى أجزاء صغيرة ويتم وضعه بعد ذلك فى الماء المغلى حتى يصبح المزيج كثيفاً، ثم يتم إضافة السكر حسب الرغبة، ويمكن للشخص أن يتناول منه معلقة على الريق ، ويمكن أن يستفيد من هذه الوصفة جميع الأشخاص بغض النظر عن عمرهم.
>وأضاف الخبراء أن الخوخ يعد مصدر ممتاز للألياف، كما انه أيضا، غنى بمادة السوربيتول التى لديها القدرة على تليين الفضلات ، والتخفيف من الإمساك فى غضون بضع ساعات.

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