الفائدة الصحية الأهم لشهر الصيام.. رفع كفاءة مناعة الجسم ومقاومة الأمراض

تتعدد فوائد شهر الصيام لأجهزة الجسم، حيث يستفاد منها فى عمل صيانة دورية لأجهزة الجسم خاصة الجهاز المناعى والهضمى، وفقا لما أكده الدكتور "مجدى بدران" عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشارى الأطفال وزميل معهد الطفولة جامعة عين شمس.

وقال: "أثبتت الدراسات الحديثة أن الصيام يخلص الجسم من السموم ويقلل من استنشاق أدخنة التبغ وهو ما يعود على الفرد بصحة جيدة ومناعة قوية تقاوم الأمراض، وبشكل خاص الصيام يزيد المناعة بدقة بسبب عمليات التنظيف المناعى لمحتويات خلايا الجسم والخلايا الأكولة، فمن المعروف أن المناعة تعمل على تحصين الفرد ضد الأمراض وكل فرد يصاب بمرض هو ناتج عن خلل فى جهازه المناعى".

وأضاف: "كشفت الدراسات مؤخرا أن التنظيف المناعى لمحتويات خلايا الجسم تزداد فترة الصيام حيث يقوم بغسل خلايا الجسم الداخلية ليتخلص من أى ميكروب يمكن أن يتسلل إليه فيسيطر على أى التهاب مبكرا ويدمر فى الجزيئات المسرطنة أولا بأول".

وأشار الدكتور "مجدى" إلى أن الصيام يزيد من كفاءة الخلايا "الأكولة" والتى تحفز المناعة على العمل ويطلق عليها العلماء اسم "المايسترو" وهو يشكل ما يقرب من 70% من كرات الدم البيضاء وهى الجنود المسئولة عن حماية الجسم من الأخطار.

ونصح الدكتور "مجدى بدران" الجميع بأهمية الحصول على التغذية الجيدة وتغيير النمط الغذائى الخاطئ الذى يتبعه المصريون فى رمضان لتجنب زيادة الوزن فى الشهر الفضيل لرفع مستوى مناعة الجسم عن طريق الاكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة لأنها مصادر طبيعية للفيتامينات والمواد الطبيعية المضادة للأكسدة بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.

الصيام يجدد خلايا الجسم وينشط "الالتهام الذاتى"

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