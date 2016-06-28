الجيش العراقى يتسلم دفعة من طائرات "صياد الليل" المروحية الروسية

تسلمت قيادة طيران الجيش العراقى دفعة جديدة من طائرات "صياد الليل" المروحية الروسية من طراز" mi28" ذات القيادة المزدوجة، ضمن العقد المبرم بين بغداد وموسكو.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم الثلاثاء، أن هذا الطراز من الطائرات المروحية المتطورة يتميز بالمناورة العالية، والدقة فى التصويب على الأهداف، لما تمتلكه من أسلحة وصواريخ ومدفع أمامى موجه تضاهى مواصفات نظيرتها الأمريكية من طراز"أباتشى".

واعتبرت أن الطائرات إضافة كبيرة لسلاح الجو العراقى فى إسناد القوات البرية فى مختلف العمليات لما لها من قدرات على تدمير المواقع الإرهابية والسيارات المدرعة المفخخة.

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