أخبار سوريا اليوم.. 19 قتيلا من "داعش" جراء قصف تركى وغارات للتحالف الدولى

أخبار سوريا اليوم

أخبار سوريا اليوم

ركزت أخبار سوريا اليوم على مقتل 19 من عناصر تنظيم داعش فى سوريا، وسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، على أكثر من 30% من مدينة منبج فى ريف حلب الشرقى.>قتل 19 على الأقل من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا جراء قصف للجيش التركى وعمليات جوية نفذتها قوات التحالف الدولى الذى تقوده واشنطن، وحسب ما جاء فى صحيفة "حريات" التركية، الثلاثاء، فإن قوات المدفعية التركية أطلقت الاثنين عدة صواريخ لقصف 35 هدفا لداعش، تضمنت مواقع أسلحة وصواريخ كاتيوشا، فى شمال سوريا، بعد تقارير أفادت بأن التنظيم يستعد لمهاجمة تركيا.>نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء عن السفير الروسى فى سوريا قوله إن سلاح الجو الروسى ساعد القوات الحكومية السورية على تجنب الحصار قرب حلب مضيفا أنه لا يتوقع أن يهاجم الجيش السورى المدينة فى القريب العاجل.

ميدانيا أفادت مصادر محلية سورية بأن "قوات سوريا الديمقراطية"، وهى تحالف من مجموعات سورية معارضة تقاتل تنظيم "داعش"، باتت تسيطر على أكثر من 30% من مدينة منبج فى ريف حلب الشرقى،

>وسيطرت "قوات سوريا الديمقراطية" على مبنى المرور جنوب غرب مدينة منبج بعد معارك عنيفة مع مقاتلي تنظيم "داعش" ليلة الثلاثاء.

وقال شيرفان درويش المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فى تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: " قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على مبنى المرور جنوب غرب المدينة، كما دخلت قواتنا حيى الكرامة والحزاونة وبدأت عملية تمشيط فيهما".

موضوعات متعلقة..

- 19 قتيلا على الأقل فى صفوف "داعش" جراء قصف تركى وغارات للتحالف الدولى

>