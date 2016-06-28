تقرير في الجول - 5 صفقات يحتاجها مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية

كنا قد سألناكم عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن 5 صفقات يحتاجها مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم المقبل للعودة والمنافسة على جميع الألقاب.

جاءت معظم الأصوات تنادي بصفقات عديدة من أجل ترميم صفوف الفريق، ضم أسماء قوية مثل دييجو جودين وزلاتان إبراهيموفيتش وبول بوجبا، وأسماء أخرى من أجل إعادة الفريق لمنصات التتويج.

إليكم أصوات المشجعين.

ويرصد لكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أبرز الصفقات التي يحتاجها مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

فابينيو

بعودة لوك شاو أصبح هناك 3 لاعبين في مركز الظهير الأيسر دالي بليند وماركوس روخو، لذا مانشستر يونايتد بحاجة للتفكير في مركز الظهير الأيمن، ماتيو دارميان لم يقدم المستوى المنشود منه، أما أنتونو فالنسيا فتراجع مستواه كثيرا، وعليه فمانشستر يونايتد بحاجة لضم ظهير أيمن جيد، ربطت التقارير الصحفية مانشستر يونايتد في وقت سابق بضم فابينيو لاعب موناكو.

يعد فابينيو أحد أبرز لاعبي موناكو خلال الموسم المنصرم شارك في 34 مباراة بالدوري الفرنسي وسجل 6 أهداف، وخلق 25 فرصة صنع منهم 4 أهداف، دارميان في 28 مباراة سجل هدفا وخلق 12 فرصة بالدوري الإنجليزي ولم يصنع أي أهداف.

يمتلك فابينيو معدلات قوية، نسبة دقة تمريراته تقدر بـ81% ودقة تسديداته تقدر بـ61%، يفوز بـ47% من معدل اعتراضاته، كما أنه يفوز بـ60% من مراوغاته بالإضافة لنجاحه في 53% من الكرات الهوائية.

ماتيتش

فور تولي جوزيه مورينيو مهمة تدريب مانشستر يونايتد وطالعتنا عدد من التقارير تقول إنه يرغب في ضم نيمانيا ماتيتش من تشيلسي.

يعد ماتيتش هو رجل المهام الصعبة الخاص بمورينيو، خلال الموسم المنصرم شارك في 33 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل خلالهم هدفين وخلق 19 فرصة، صنع منهم هدفين، بالإضافة لامتلاكه نسبة دقية تسديدات تقدر بـ40% ودقة تمريرات تقدر بـ88%، ربما انخفض مستوى ماتيتش في الموسم الماضي قليلا عما كان عليه في 2014-2015، لكنه فاز بـ44% من مجموع اعتراضاته، وفاز بـ72% من مراوغاته كما أنه فاز بـ45% من الكرات الهوائية التي اشترك بها.

مقارنة بشنايدرلين، فإن الفرنسي يفوز بـ37% من مجموع اعتراضاته ويفوز بـ38% من الكرات الهوائية، ويمتلك دقة تسديدات تقدر بـ14% ودقة تمريرات تقدر بـ89%.

ميخيتاريان

لاشك بأنه المركز الأهم الذي يحتاج مانشستر يونايتد لتدعيمه خلال سوق الانتقالات الصيفية، اللاعب الذي يمتلك الحلول دوما، ويصنع الفارق ويساعد الخط الأمامي على تسجيل الأهداف، مانشستر يونايتد سيجد ضالته في هنريك ميخيتاريان متوسط ميدان بروسيا دورتموند، هو الحل المثالي للكثير من الأزمات لدي الشياطين الحمر، شارك في 31 مباراة بالدوري الألماني خلال الموسم المنصرم، سجل خلالهم 11 هدفا وخلق 82 فرصة أكثر من ماتا الذي خلق 53 فرصة وروني الذي خلق 42، وهيريرا الذي خلق 21، وصنع ميخيتاريان 15 هدفا.

يمتلك دقة تسديدات تقدر بـ48%، ولديه مشكلة في ضعف دقة تمريراته التي تقدر بـ75%، يفوز بـ62% من مراوغاته ويفوز بـ35% من اعتراضاته، كما أنه يفوز بـ34% من الكرات الهوائية وارتكب ضده 58 خطأ في الموسم الماضي من الخصوم.

جوليان دراكسلر

يحتاج مانشستر يونايتد إلى جناح متميز يصنع الفارق، فبعد المستوى الضعيف الذي قدمه ممفيس ديباي، وتذبذب مستوى جيسي لينجارد فالفريق بحاجة لجناح.

جوليان دراكسلر بكل تأكيد متواجد على رادار مانشستر يونايتد، وهو أحد اللاعبين المتميزين وموهبة فذة بكل تأكيد.

شارك دراكسلر في 21 مباراة بكل المسابقات مع فولفسبورج سجل خلالهم 5 أهداف وخلق 36 فرصة صنع منهم 5 أهداف ويمتلك معدل دقة تصويبات يقدر بـ61% ودقة تمريراته تقدر بـ83%، دفاعيا ضعيف بعض الشيء إذ أنه فاز بـ28% من مجموع اعتراضاته للكرة، لكنه قويا على الصعيد المهارى إذ أنه فاز بـ71% من مراوغاته، وفاز بـ43% من الكرات الهوائية، جيسي لينجارد شارك في 25 مباراة سجل 4 أهداف وخلق 14 فرصة صنع منهم هدفا.

إيكاردي

اقترب مانشستر يونايتد من ضم زلاتان إبراهيموفيتش ولا جدال على أنه واحد من أفضل المهاجمين بالعالم، لكن الصفقة الأبرز هي ماورو إيكاردي مهاجم بخصائص يحبها مورينيو، مع تكيف مارسيال على اللعب كجناح، فإيكاردي الحل الأبرز لتكون الخيارات الهجومية إبرا وإيكاردي وراشفورد.

في 33 مباراة بالدوري الإيطالي سجل 16 هدفا وخلق 32 فرصة صنع منهم 4 أهداف، ويمتلك معدل دقة تصويبات تقدر بـ50%، ودقة التمريرات تقدر بـ73%، فاز إيكاردي بـ4 اعتراضات على الكرة من أصل 21 مرة وارتكب الخصم ضده 40 خطأ، وفاز بـ53% من مراوغاته ويفوز بـ42% من الكرات الهوائية.