في_اليورو - بالوتيللي: إيطاليا ستفوز باللقب

يتوقع ماريو بالوتيللي نجم منتخب إيطاليا الأسبق فوز فريق بلاده بكأس أمم أوروبا 2016 التي تقام في فرنسا.

إيطاليا بلغت دور الثمانية في يورو 2016 بعد الفوز على إسبانيا بعرض جيد. ويلتقي الأتزوري مع ألمانيا لتحديد من يصل إلى نصف النهائي.

وقال بالوتيللي عن إيطاليا: "المنتخب سيفوز بالبطولة".

واستدرك "وذلك بغض النظر عن الفرق التي سنواجهها في الطريق".

سوبر ماريو كان بطلا في أحد المواجهات الحديثة الرسمية بين ألمانيا وإيطاليا وسجل هدفا قتل المانشافت آنذاك.

وعقب ماريو "لا أحب التحدث في الماضي. نعم إيطاليا فازت كثيرا على ألمانيا مؤخرا لكن كرة القدم لا تلعب بالتاريخ".