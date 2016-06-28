أخبار عاجلة

الداخلية تنشر فيديو جديد قبل تفجير الكنيسة المرقسية بلحظات في الإسكندرية -
تعرف على موعد الإعلان التاسع لشقق الإسكان الاجتماعي -
مجلس النواب يقر تطبيق حالة الطوارئ على الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي -
مولر: مباراة الأربعاء كبيرة بين فريقين متصدرين دورياتهم -
«كلوب»: تغلبنا على ستوك سيتي بفضل دروس بورنموث -
«لام»: علينا تجنب مرتدات الريال وعدم تكرار سيناريو آخر مباراة -
«فينالدوم»: هدف «فيرمينو» مذهل -
المؤتمر الصحفي لنادي برشلونة قبل مواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
جديد التحقيقات في التفجير الإرهابي في الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_اليورو - بالوتيللي: إيطاليا ستفوز باللقب

Google+ Print
#في_اليورو - بالوتيللي: إيطاليا ستفوز باللقب #في_اليورو - بالوتيللي: إيطاليا ستفوز باللقب

يتوقع ماريو بالوتيللي نجم منتخب إيطاليا الأسبق فوز فريق بلاده بكأس أمم أوروبا 2016 التي تقام في فرنسا.

إيطاليا بلغت دور الثمانية في يورو 2016 بعد الفوز على إسبانيا بعرض جيد. ويلتقي الأتزوري مع ألمانيا لتحديد من يصل إلى نصف النهائي.

وقال بالوتيللي عن إيطاليا: " سيفوز بالبطولة".

واستدرك "وذلك بغض النظر عن الفرق التي سنواجهها في الطريق".

سوبر ماريو كان بطلا في أحد المواجهات الحديثة الرسمية بين ألمانيا وإيطاليا وسجل هدفا قتل المانشافت آنذاك.

وعقب ماريو "لا أحب التحدث في الماضي. نعم إيطاليا فازت كثيرا على ألمانيا مؤخرا لكن كرة القدم لا تلعب بالتاريخ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات