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صور..تكريم طاقم طائرة مصر للطيران التي هبطت اضطراريا بأوزبكستان

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جانب من التكريم

جانب من التكريم

 

كرم الطيار هشام النحاس رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، طاقم الضيافة الجوية على رحلة بكين رقم 955، والتي هبطت اضطرارًيا في أوزبكستان، بعد تلقي سلطات المطار اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول بوجود قنبلة على الطائرة.

وضم طاقم الرحلة كل من، منال رمزي مدير الرحلة، والفت عبدالمولي رئيس طاقم، وأحمد تيمور رئيس طاقم، وهيثم هيكل، ومحمود عبد القادر، وهبة الوكيل، ومحمد المنشاوى، وطارق فوزى، ومى فرج، ولينا فتحى، على زارع.

وكانت رحلة مصر للطيران رقم ،955 والمتجهة من القاهرة الي بكين، اضطر قائدها الي الهبوط اضطراريًا بأوزبكستان بعد تلقي سلطات أمن مطار القاهرة، بلاغًا من مجهول بوجود جسم غريب علي الطائرة .

وعلي الفور ابلغت سلطات أمن المطار، قائد الرحلة بالهبوط اضطراريًا بأقرب مطار، وتم إعادة تفتيش الطائرة والحقائب، وتأكد من سلبية البلاغ، ورفض طاقم الضيافة الحصول على وقت من الراحة، بعد أستنفاذ عدد ساعات العمل، وقروا استكمال الرحلة حافظًا علي اسم الشركة .

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