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الأجهزة الأمنية تلقى القبض على قاتل الطالبة اليمنية بالقاهرة

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الأجهزة الأمنية تلقى القبض على قاتل الطالبة اليمنية بالقاهرة الأجهزة الأمنية تلقى القبض على قاتل الطالبة اليمنية بالقاهرة
أبلغت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم الثلاثاء السفير محمد الهيصمى، القائم بأعمال السفارة اليمنية بالقاهرة، بأنه تم إلقاء القبض على الجانى المتهم بقتل الطالبة اليمنية منى مفتاح، وذلك فجر يوم الجمعة الماضى الموافق 24 يونيو2016.

وقال بيان صادر عن السفارة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إن المتهم اعترف بارتكابه جريمة القتل فى شقة الضحية الكائنة فى منطقة المنيل بالقاهرة، هذا وتستكمل الجهات الأمنية إجراءات تحويل المتهم إلى النيابة العامة استكمالاً لتقديمه للعدالة.

وتشيد سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة بالدور الكبير والاهتمام العالى الذى أظهرته أجهزة الأمن المصرية ممثلة بوزارة الداخلية والمباحث العامة بالقاهرة ونيابة جنوب القاهرة واحترافيتها، التى مكنتها من إلقاء القبض على القاتل فى غضون أقل من أربعة أيام.

جدير بالذكر أن الفريق المكلف بمتابعة قضية مقتل الطالبة اليمنية برئاسة نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان وخلية المتابعة المشكلة برئاسة السفير محمد الهيصمى مستمرة فى متابعة إجراءات تقديم القاتل للعدالة.

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