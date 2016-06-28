«جيش سوريا الجديد» المدعوم من واشنطن يهاجم «داعش» في دير الزور

بدأ فصيل “جيش سوريا الجديد” المعارض والمدعوم من الولايات المتحدة هجوما ضد تنظيم داعش في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا قرب الحدود العراقية، حسبما أفاد ناشطون صبيحة يوم الثلاثاء.

وقال المرصد السوري، إنَّ قوات «جيش سوريا الجديد» باتت على مقربة من مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة داعش.

وقبل أسبوعين، اتهمت واشنطن الطائرات الروسية بقصف “جيش سوريا الجديد” بالقرب من معبر التنف مع العراق.

من جانب آخر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنَّ مقاتلات، شنت غارات على مواقع تابعة لفصائل المعارضة المسلحة شمالي وشرقي حلب.

وأضاف المرصد أنَّ الغارات استهدفت منطقة مزارع الملاح في ريف حلب الشمالي، وطريق الكاستيللو الاستراتيجي الذي تسيطر عليه المعارضة.

في هذه الأثناء، استمرت الاشتباكات في منطقة مزارع الملاح في ريف حلب الشمالي بين القوات الموالية للنظام السوري والمعارضة المسلحة.

في هذه الأثناء، استبعد السفير الروسي في سوريا أن تشن القوات الحكومية السورية هجوما لاستعادة السيطرة، على مدينة الرقة والأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في حلب.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن السفير قوله إن موسكو تقدم مساعدة عسكرية وتقنية للجيش السوري قرب الرقة.

وفي الشأن السوري أيضا، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن موقف السعودية تجاه الرئيس السوري بشار الأسد ثابت ولم يتغير، مضيفاً أن بلاده تدعم الشعب السوري لإبعاد الأسد عن السلطة.